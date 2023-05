Bielefeld verpasst Sprung auf Nichtabstiegsplatz

Erstliga-Absteiger Arminia Bielefeld steht auch eine Klasse tiefer mit dem Rücken zur Wand. Am 33. Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga kam die Mannschaft von Trainer Uwe Koschinat im Ostwestfalen-Derby gegen den SC Paderborn über ein 2:2 (2:1) nicht hinaus und geht vom Relegationsplatz 16 in den letzten Spieltag am Sonntag kommender Woche. Dann geht es zum bereits geretteten 1. FC Magdeburg.