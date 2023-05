2. Bundesliga: Fortuna Düsseldorf verlängert mit Kapitän Hoffmann

„Der Verein ist mir in den vergangenen Jahren sehr ans Herz gewachsen. Mit der Fortuna und in der Stadt Düsseldorf habe ich viel erlebt. Meine Tochter kam hier zur Welt und hier bin ich mit der Fortuna in die Bundesliga aufgestiegen“, sagte Hoffmann, der bislang 141 Pflichtspiele für die Fortuna absolviert hat.