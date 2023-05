Remis in Fürth: Braunschweig punktet im Abstiegskampf

Der langjährige Bundesliga-Profi Anthony Ujah (10.) brachte die Norddeutschen, deutscher Meister von 1967, vor 11.430 Fans mit einem Schuss aus der Drehung in Führung. Julian Green (23.) traf für das Kleeblatt zum Ausgleich. Immanuel Pherai (47.) nutzte per Knie die erste Gelegenheit in der zweiten Hälfte zum 2:1 für die Gäste, wiederum Green (54.) traf zum erneuten Ausgleich für die Gastgeber.