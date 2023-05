Rostock nah am Klassenerhalt - Sandhausens Chancen schwinden

Hansa Rostock ist einer weiteren Spielzeit in der 2. Fußball-Bundesliga ganz nah. Die Mannschaft von Trainer Alois Schwartz gewann zum Auftakt des 32. Spieltags beim Schlusslicht SV Sandhausen mit 2:1 (2:0) und setzte sich von der Abstiegszone ab - schon am Sonntag könnte der Klassenerhalt auch rechnerisch feststehen. In Sandhausen dagegen könnte bis dahin die Hoffnung weiter schwinden.