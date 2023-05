Turbulentes Remis: Bielefeld steckt im Keller fest

Erstliga-Absteiger Arminia Bielefeld droht weiter der freie Fall in die 3. Fußball-Liga. Die Ostwestfalen kamen am 31. Spieltag auf der heimischen Alm nicht über ein turbulentes 1:1 (1:1) gegen die SpVgg Greuther Fürth hinaus, liegen weiter auf dem Relegationsplatz 16 und können am Wochenende sogar noch weiter abrutschen.