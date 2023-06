2. Bundesliga: Osnabrück holt Ajdini zurück

Der VfL Osnabrück bastelt weiter am Kader für sein Comeback in der 2. Fußball-Bundesliga. Als vierter Neuzugang kehrt Rechtsverteidiger Bashkim Ajdini (30) zum Aufsteiger zurück, das teilte der Klub am Dienstag mit, ohne eine Vertragslaufzeit zu nennen. Ajdini war bereits von 2016 bis 2021 beim VfL aktiv, zuletzt stand er beim Zweitliga-Absteiger SV Sandhausen unter Vertrag.