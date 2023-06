Pfeiffersches Drüsenfieber: Düsseldorfs Oberdorf fällt aus

Fortuna Düsseldorfs Innenverteidiger Tim Oberdorf ist an Pfeifferschem Drüsenfieber erkrankt. Wie der Fußball-Zweitligist am mitteilte, fällt der 26-Jährige bis auf Weiteres aus. Am Sonntag waren die Rheinländer in die Saisonvorbereitung eingestiegen.