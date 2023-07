2. Liga: Hamburger SV – FC Schalke 04, 5:3 (1:2)

Robert Glatzel traf per Linksschuss zur 1:0-Führung für Hamburg (17.). Per Rechtsschuss traf Assan Ouédraogo vor 57.000 Zuschauern zum 1:1 für S04. Kurz vor dem Seitenwechsel legte Thomas Ouwejan das 2:1 nach (45.). Zur Pause wusste Schalke eine hauchdünne Führung auf der Habenseite. Mit einem schnellen Doppelpack (56./60.) zum 3:2 schockte László Bénes den Gast und drehte das Spiel. Wenig später kamen Bryan Lasme und Paul Seguin per Doppelwechsel für Ouédraogo und Tobias Mohr auf Seiten des FC Schalke 04 ins Match (61.). Mund abputzen und weitermachen: Unter diesem Motto stand der Ausgleich, den Simon Terodde bereits wenig später besorgte (66.). Ibrahima Cissé erwies S04 einen Bärendienst, als er in der 71. Minute mit Gelb-Rot des Feldes verwiesen wurde. Innerhalb weniger Minuten trafen Glatzel (90.) und Jean-Luc Dompé (90.). Damit bewies der Hamburger SV nochmals die Durchschlagskraft der Offensive. Mit dem Abpfiff durch den Unparteiischen war dem Gastgeber der Start ins neue Fußballjahr geglückt. Gegen Schalke fuhr der HSV einen 5:3-Sieg auf eigenem Platz ein.