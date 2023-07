2. Liga: Hannover 96 – SV 07 Elversberg, 2:2 (1:2)

Auf die vermeintliche Siegerstraße brachte Marcel Correia sein Team in der 22. Minute. Bei 96 kam Nicolo Tresoldi für Håvard Nielsen ins Spiel und sollte fortan für neue Impulse sorgen (29.). Per Rechtsschuss traf Wahid Faghir vor 29.200 Zuschauern zum 2:0 für Elversberg. Wenig später verwandelte Cedric Teuchert einen Elfmeter zum 1:2 zugunsten von Hannover (42.). Die Pausenführung von SV 07 Elversberg fiel knapp aus. Bei den Gästen kam zu Beginn der zweiten Hälfte Nico Antonitsch für Correia in die Partie. Anstelle von Marcel Halstenberg war nach Wiederbeginn Julian Börner für Hannover 96 im Spiel. Das 2:2 der Heimmannschaft stellte Tresoldi sicher (54.). Wenig später kamen António Fóti und Fabian Kunze per Doppelwechsel für Louis Schaub und Max Christiansen auf Seiten von 96 ins Match (83.). Letzten Endes wurde in der Begegnung von Hannover mit Elversberg kein Sieger gefunden.