2. Liga: SpVgg Greuther Fürth – SC Paderborn 07 (Sonntag, 13:30 Uhr)

Am Sonntag geht es für den SC Paderborn 07 zum ersten Spiel zu SpVgg Greuther Fürth.

Mit nur 41 Punkten landete die SpVgg in der vergangenen Saison auf Platz zwölf. Will man in dieser Spielzeit nicht wieder im letzten Tabellendrittel landen, muss man sich auf dem Platz steigern. Nach 34 Partien wies der Gastgeber zehn Siege, elf Unentschieden und 13 Niederlagen vor.