Fehlverhalten der Fans: Hannover muss 61.600 Euro zahlen

Zweitligist Hannover 96 muss wegen des Fehlverhaltens von Teilen seiner Fans im Rahmen des Derbys bei Eintracht Braunschweig (19. März) eine Strafe in Höhe von 61.600 Euro zahlen. Das entschied das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB). „Davon kann der Verein bis zu 20.500 Euro für sicherheitstechnische oder gewaltpräventive Maßnahmen verwenden“, teilte der DFB am Mittwoch mit.

96-Fans hatten vor, während und nach dem Spiel Pyrotechnik, Raketen und Böller gezündet, die Partie musste unterbrochen werden. "Darüber hinaus setzten Hannoveraner Anhänger nach Spielende gezielt Choreo-Material in Brand. Dann rissen sie eine hohe zweistellige Zahl an Sitzschalen aus der Verankerung und warfen diese in den Brandherd und auf das Spielfeld", teilte der DFB weiter mit.