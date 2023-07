Hertha bindet Sturmtalent Scherhant

Bundesliga-Absteiger Hertha BSC hat Sturmtalent Derry Scherhant langfristig an sich gebunden. Der Hauptstadtklub stattete den 20-Jährigen mit einem neuen Vertrag bis 2027 aus, das teilte der Zweitligist am Montag mit. Scherhant war im Laufe der vergangenen Spielzeit ins Profiteam gerückt, in zehn Partien im Oberhaus traf der gebürtige Berliner einmal.