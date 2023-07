Rettig über 2. Liga: "Unberechenbarer als Friedrich Merz"

Der ehemalige DFL-Geschäftsführer Andreas Rettig freut sich auf den Spannungsbogen, den die 2. Fußball-Bundesliga, die am Freitag in die neue Saison startet, verspricht. „Also, wenn ich es mal etwas flapsig formulieren darf: Für mich ist die 2. Bundesliga noch unberechenbarer als Friedrich Merz (CDU-Parteivorsitzender, d.Red.) derzeit“, sagte der ehemalige Bundesliga-Manager im Interview mit den Funke Medien .

Nur die Anstoßzeit von 13.00 Uhr am Samstag erinnere ihn an die 2. Liga, so Rettig: "Bis auf Wiesbaden gegen Magdeburg sind in allen anderen Paarungen ehemalige Bundesligisten auf dem Platz. Und in der übriggebliebenen Partie haben wir sogar noch einen Europapokalsieger aus der damaligen DDR dabei. Da ist der Ausgang sehr offen."