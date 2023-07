2. Bundesliga Saisonauftakt: HSV gegen Schalke in einer Stunde ausverkauft

Innerhalb kürzester Zeit war der Saisonauftakt in der 2. Fußball-Bundesliga zwischen dem Hamburger SV und Schalke 04 am 28. Juli (20.30 Uhr) ausverkauft. Um 10.00 Uhr am Dienstag startete der Vorverkauf für Klubmitglieder, „und schon nach einer Stunde hieß es: Nichts geht mehr“, teilten die Hanseaten mit.