Schalker Cisse rassistisch beleidigt

Ibrahima Cisse vom Fußball-Zweitligisten Schalke 04 ist nach seinem unglücklichen Auftritt bei der Auftaktniederlage beim Hamburger SV (3:5) in den Sozialen Netzwerken rassistisch beleidigt worden. Der Verein reagierte umgehend und nahm den 22-Jährigen in Schutz. „Wir gewinnen zusammen, wir verlieren zusammen. Aber NICHTS rechtfertigt jemals rassistische Kommentare oder Posts. Schalker sind Menschenfreunde, nicht -feinde. Gegen Rassismus - immer und überall. Wir stehen an deiner Seite, Ibra!“, twitterten die Königsblauen.