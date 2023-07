Spektakulärer Zweitliga-Start: HSV schlägt Schalke mit 5:3

Robert Glatzel und Jean-Luc Dompe haben dem Hamburger SV in einem spektakulären Auftaktduell gegen Schalke 04 einen Traumstart in die neue Zweitliga-Saison beschert: Topstürmer Glatzel und Dompe sorgten in einer packenden Partie zweier Auftstiegsanwärter am Freitagabend in der Nachspielzeit für die entscheidenden Treffer zum 5:3 (1:2). Der HSV sendete damit direkt das erste klare Signal an die Konkurrenz.