Thioune: "Riecht schon nach großer Fußballbühne"

Trainer Daniel Thioune von Fußball-Zweitligist Fortuna Düsseldorf freut sich in der neuen Spielzeit auf zahlreiche namhafte Gegner.

Mit dem Auftakt seiner Mannschaft am Samstagabend (ab 20.30 Uhr LIVE auf SPORT1 im TV und Stream) gegen den Bundesliga-Absteiger aus Berlin hakt Thioune direkt den ersten Hochkaräter von seiner Liste ab.

„Von den Namen her ist die Liga sehr interessant, ob am Ende die Qualität ähnlich hoch ist, wie bei den Mannschaften, die vergangene Saison die Liga dominiert haben, weiß ich nicht“, so Thioune.