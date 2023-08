1:2 gegen 96: Rostock verpasst Sprung an die Spitze

Nach zwei Auftaktsiegen hat Hansa Rostock am Samstag den Sprung an die Tabellenspitze der 2. Fußball-Bundesliga verpasst. Die Mecklenburger unterlagen gegen Hannover 96 mit 1:2 (0:1). Cedric Teuchert (86.) war per Handelfmeter nach Videobeweis zum 96-Siegtor erfolgreich, es war der erste Saisondreier für die Gäste.