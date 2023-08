2. Bundesliga heute: 1. FC Nürnberg gegen Hannover 96 LIVE im TV, Live-Ticker & Livestream

Am Sonntag, den 6. August, treffen in der 2. Bundesliga der 1. FC Nürnberg und Hannover 96 aufeinander. Beide Mannschaften konnten am ersten Spieltag keine Punkte einfahren und werden nun alles daran setzen, im direkten Duell die ersten Zähler der Saison zu ergattern. Die Nürnberger mussten sich mit 0:2 in Rostock geschlagen geben, während Hannover 96 gegen Elversberg nicht über ein 2:2 hinauskam.

Die bisherigen Duelle zwischen beiden Teams waren sehr ausgeglichen. Seit dem gemeinsamen Abstieg aus der Bundesliga im Jahr 2019 konnte der 1. FC Nürnberg keines der vier Zweitliga-Heimspiele gegen Hannover 96 gewinnen. Die Niedersachsen wiederum sind gegen keinen anderen aktuellen Zweitligisten auswärts aktuell so lange ungeschlagen wie beim Club. Trainer Stefan Leitl verlor als Coach gegen Nürnberg noch nie und ist der ehemalige Spieler von Nürnberg. Diese Paarung verspricht also wieder ein spannendes und hart umkämpftes Spiel zu werden.

Hannover 96 wird nach dem Unentschieden am ersten Spieltag alles daransetzen, die ersten drei Punkte der Saison einzufahren. Die Mannschaft hat in den letzten zehn Spielen immer mindestens drei Tore erzielt und wird auch gegen Nürnberg offensiv agieren. Nürnberg hat hingegen erst einmal in den letzten fünf Heimspielen gegen Hannover 96 gewonnen und wird ebenfalls alles geben, um in diesem Match erfolgreich zu sein. Das Spiel wird sicherlich torreich sein, da in den letzten vier Auswärtsspielen von Hannover immer mindestens drei Tore fielen. Die Frage wird jedoch sein, wer am Ende die Oberhand behalten wird.

Wird 1. FC Nürnberg gegen Hannover 96 heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel ist nicht im Free-TV zu sehen.

2. Liga heute: Wo wird FCN gegen H96 im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann auf Sky und im Sky-Livestream verfolgt werden.

2. Bundesliga: 1. FC Nürnberg gegen Hannover 96 im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: 1. FC Nürnberg gegen Hannover 96 im Liveticker bei SPORT1

Highlights im Free-TV und in Videoclips auf den digitalen SPORT1 Plattformen

SPORT1 bietet neben dem Topspiel im Free-TV eine umfangreiche Highlight-Berichterstattung zur 2. Bundesliga!

Die Highlights der Freitags- und Samstagsspiele sind an den Spieltagen 1 und 2 am Sonntagmorgen ab 9:30 Uhr in „Bundesliga Pur – 2. Bundesliga“ zu sehen, ab dem 3. Spieltag dann am Sonntagmorgen vor dem STAHLWERK Doppelpass in „Bundesliga Pur – 1. & 2. Bundesliga“ ab 08:30 Uhr.

Zudem können die Fans auf den digitalen Kanälen von SPORT1 an den Spieltagen jeweils ab Montag, 0:00 Uhr, on-demand alle Highlights in Videoclips erleben.

Die Highlight-Videos stehen den Fans anschließend bis zum Saisonende auf Abruf zur freien Verfügung.

----