2. Bundesliga heute: 1. FC Nürnberg gegen SV Wehen Wiesbaden LIVE im TV, Live-Ticker & Livestream

Am heutigen Sonntag um 13:30 Uhr treffen der 1. FC Nürnberg und der SV Wehen Wiesbaden in der 2. Bundesliga aufeinander. Beide Mannschaften haben in dieser Saison bereits Siege eingefahren und werden alles daran setzen, um weitere Punkte zu sammeln. Der Club hat nach drei Spieltagen vier Punkte auf dem Konto und feierte am letzten Spieltag einen knappen 3:2-Sieg gegen den VfL Osnabrück. Der SV Wehen Wiesbaden hingegen startete mit zwei 1:0-Siegen gegen Hertha BSC und den Karlsruher SC in die Saison und steht aktuell auf dem dritten Tabellenplatz.

In den bisherigen vier Pflichtspielen zwischen Nürnberg und Wehen Wiesbaden konnte der Club zwei Siege verbuchen. Das letzte Aufeinandertreffen im Juni 2020 endete mit einem deutlichen 6:0-Auswärtssieg für Nürnberg, der zugleich der höchste Auswärtssieg des Clubs in der 2. Liga war. Nürnbergs Can Uzun ist derzeit in Topform und erzielte bereits drei Tore in dieser Saison. Der 17-jährige Stürmer ist damit der jüngste Spieler seit Olaf Thon im Jahr 1983, dem drei Tore in der 2. Liga gelangen.

Während Wehen Wiesbaden mit nur einem Gegentor zu den besten Defensiven der Liga gehört, kassierte Nürnberg in allen drei Saisonspielen jeweils zwei Gegentore. In den letzten neun Heimspielen in der 2. Liga verlor der Club nur einmal, allerdings gab es in den letzten drei Heimspielen jeweils nur ein Unentschieden. Wehen Wiesbaden hingegen ist seit 241 Minuten ohne Gegentor und könnte als erster Aufsteiger seit zehn Jahren seine ersten beiden Gastspiele gewinnen.

Es wird ein spannendes Spiel erwartet, in dem beide Mannschaften um wichtige Punkte kämpfen werden. Nürnberg wird versuchen, seine Heimstärke zu nutzen und den ersten Heimsieg der Saison einzufahren, während Wehen Wiesbaden seine Serie ohne Gegentor fortsetzen möchte.

Wird 1. FC Nürnberg gegen SV Wehen Wiesbaden heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel ist nicht im Free-TV zu sehen.

2. Liga heute: Wo wird FCN gegen WIE im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann auf Sky und im Sky-Livestream verfolgt werden.

2. Bundesliga: 1. FC Nürnberg gegen SV Wehen Wiesbaden im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: 1. FC Nürnberg gegen SV Wehen Wiesbaden im Liveticker bei SPORT1

Möchten Sie auch andere 2. Bundesliga-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

Highlights im Free-TV und in Videoclips auf den digitalen SPORT1 Plattformen

SPORT1 bietet neben dem Topspiel im Free-TV eine umfangreiche Highlight-Berichterstattung zur 2. Bundesliga!

Die Highlights der Freitags- und Samstagsspiele sind an den Spieltagen 1 und 2 am Sonntagmorgen ab 9:30 Uhr in „Bundesliga Pur – 2. Bundesliga“ zu sehen, ab dem 3. Spieltag dann am Sonntagmorgen vor dem STAHLWERK Doppelpass in „Bundesliga Pur – 1. & 2. Bundesliga“ ab 08:30 Uhr.

Zudem können die Fans auf den digitalen Kanälen von SPORT1 an den Spieltagen jeweils ab Montag, 0:00 Uhr, on-demand alle Highlights des jeweiligen Spieltags in Videoclips erleben.

Die Highlight-Videos stehen den Fans anschließend bis zum Saisonende auf Abruf zur freien Verfügung.

----