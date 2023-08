2. Bundesliga heute: FC Schalke 04 gegen 1. FC Kaiserslautern LIVE im TV, Live-Ticker & Livestream

Am kommenden Samstag geht es für den FC Schalke 04 gegen den 1. FC Kaiserslautern. Die Knappen empfangen die Roten Teufel um 20:30 Uhr in der Veltins-Arena. Die Vorzeichen stehen gut für S04, konnte man doch das letzte Duell gegen Kaiserslautern im Jahr 2012 mit einem klaren 4:1-Sieg für sich entscheiden. Doch die Gäste haben sich vorgenommen, ihre Negativserie zu durchbrechen und endlich wieder einen Sieg zu erringen – schließlich warten sie bereits seit acht Auswärtsspielen auf einen Erfolg. Wer wird sich am Samstag durchsetzen?

Für Schalke spricht die starke Heimbilanz der letzten sechs Spiele, in denen stets mindestens drei Tore fielen. Zudem konnte sich Marius Müller in der ersten Zweitliga-Begegnung des Teams als starker Keeper beweisen und damit einen Anteil am 3:5-Spiel gegen den Hamburger SV haben. Auch Simon Terodde, der in allen acht Zweitliga-Spielen der letzten Zeit getroffen hat, wird ein wichtiger Faktor für das Spiel gegen Kaiserslautern sein.

Allerdings sollten die Schalker keineswegs die Gäste unterschätzen. Der 1. FC Kaiserslautern hat sicherlich nicht vor, seine fünf Niederlagen in Folge fortzusetzen und versucht alles daran zu setzen, endlich wieder einen Sieg zu verbuchen. Zudem haben die Roten Teufel in der Vergangenheit bereits bewiesen, dass sie Absteiger schlagen können – nur gegen Arminia Bielefeld mussten sie sich in der letzten Saison geschlagen geben. Es wird spannend zu sehen sein, welche Taktik der Trainer des 1. FC Kaiserslautern wählen wird, um gegen die starke Offensive der Schalker bestehen zu können.

Wird FC Schalke 04 gegen 1. FC Kaiserslautern heute im Free-TV übertragen?

Ja, das Spiel kann live auf unserem TV-Sender SPORT1 verfolgt werden.

2. Liga heute: Wo wird S04 gegen FCK im TV & Stream übertragen?

Neben der Übertragung im Free-TV auf SPORT1, kann das auch Spiel im SPORT1-Livestream oder mit der SPORT1-App live verfolgt werden.

2. Bundesliga: FC Schalke 04 gegen 1. FC Kaiserslautern im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: FC Schalke 04 gegen 1. FC Kaiserslautern im Liveticker bei SPORT1

Highlights im Free-TV und in Videoclips auf den digitalen SPORT1 Plattformen

SPORT1 bietet neben dem Topspiel im Free-TV eine umfangreiche Highlight-Berichterstattung zur 2. Bundesliga!

Die Highlights der Freitags- und Samstagsspiele sind an den Spieltagen 1 und 2 am Sonntagmorgen ab 9:30 Uhr in „Bundesliga Pur – 2. Bundesliga“ zu sehen, ab dem 3. Spieltag dann am Sonntagmorgen vor dem STAHLWERK Doppelpass in „Bundesliga Pur – 1. & 2. Bundesliga“ ab 08:30 Uhr.

Zudem können die Fans auf den digitalen Kanälen von SPORT1 an den Spieltagen jeweils ab Montag, 0:00 Uhr, on-demand alle Highlights in Videoclips erleben.

Die Highlight-Videos stehen den Fans anschließend bis zum Saisonende auf Abruf zur freien Verfügung.

----