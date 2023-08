2. Bundesliga: HSV-Machtdemonstration! Schwaches Hertha ohne Chance

Bundesliga-Absteiger Hertha BSC bleibt auch nach dem dritten Spieltag tor- und punktlos. Am Samstagabend unterlagen die harmlosen Berliner im ausverkauften Volksparkstadion dem Hamburger SV mit 0:3 (0:2). „Heute war es körperlich ein Klassenunterschied. Schnelligkeit, Robustheit, Zweikämpfe - ich habe noch keine Statistik gesehen, ich glaube aber, dass die nicht gut aussehen wird“, schlug Trainer Pal Dardai im Interview bei SPORT1 Alarm.

Während Bakery Jatta, Laszlo Benes und Torjäger Robert Glatzel für den HSV trafen, wartet Berlin weiterhin auf das erste Zweitligator in diesem Jahr. „Natürlich warten wir auf den ersten Treffer. Aber heute haben drei Spieler im Mittelfeld gespielt, die es eigentlich nie spielen. Zum Schluss haben die Stürmer im Zentrum gespielt“, nannte der Coach einen möglichen Grund für die Flaute.

Schon beim Blick auf den Spielberichtsbogen dürften sich die HSV-Anhänger erstmals gefreut haben. Denn Ludovit Reis feierte nach überstandener Schulterverletzung sein Saisondebüt. Dazu brachte Tim Walter im Vergleich zum 4:3 im Pokal in Essen Daniel Heuer Fernandes und Jonas Meffert.

Reis nach Pleite angefressen: "So kann man keine Spiele gewinnen"

Der HSV drängte auf die Führung, die Glatzel vermeintlich auch in der 18. Minute per Abstauber erzielte. Da aber Vorlagengeber Meffert zuvor im Abseits gestanden hatte, nahm Schiedsrichter Frank Willenborg in Absprache mit dem VAR den Treffer zurück - augenscheinlich zur Verwunderung beider Teams: Diese hatten sich schon wieder zum Anstoß aufgestellt.