2. Bundesliga: Traumtor lässt den Betze beben! Erster Sieg für Kaiserslautern! Wiesbaden bleibt ungeschlagen

Der 1. FC Kaiserslautern feierte am dritten Spieltag seine ersten Punkte der neuen Saison. Die Roten Teufel gewannen trotz einer zwischenzeitlich verspielten Führung das rasante Nachbarschaftsduell gegen die SV Elversberg dank eines Traumtores von Kapitän Jean Zimmer mit 3:2.

Die Pfälzer ließen sich davon aber nicht beirren und stellten durch Aches Kopfball fast postwendend den Ausgleich her (68.). Den Schlusspunkt der rasanten Partie setzte in der Schlussphase dann eben Zimmer. Der Rechtsverteidiger hämmerte die Kugel aus halbrechter Position ins lange Eck und sorgte damit für Ekstase am Betzenberg (79.).