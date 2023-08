2. Liga: 1. FC Kaiserslautern – SV 07 Elversberg, 3:2 (1:0)

Kevin Kraus brachte Elversberg in der 21. Minute per Rechtsschuss ins Hintertreffen. Der Gast glich bis zum Halbzeitpfiff nicht mehr aus. Schließlich schickte der Unparteiische Patrick Ittrich beide Teams mit der knappen Führung für Lautern in die Kabinen. Manuel Feil vollendete in der 47. Minute vor 42.621 Zuschauern zum Ausgleichstreffer. In der 56. Minute stellte der 1. FC Kaiserslautern personell um: Per Doppelwechsel kamen Ragnar Ache und Aaron Opoku auf den Platz und ersetzten Terrence Boyd und Kenny Redondo. Semih Sahin traf per Rechtsschuss zur 2:1-Führung für SV 07 Elversberg (62.). Jetzt erst recht, dachte sich Ache, der kurz nach dem Nackenschlag den Ausgleich parat hatte (68.). Durch einen Rechtsschuss von Jean Zimmer gelang FCK das Führungstor. Nach Beendigung der zweiten Halbzeit hieß das Ergebnis 3:2 zugunsten der Heimmannschaft.