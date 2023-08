2. Liga: 1. FC Nürnberg – SV Wehen Wiesbaden (Sonntag, 13:30 Uhr)

Die SV Wehen Wiesbaden will mit dem Rückenwind von zwei Siegen in Folge bei Nürnberg punkten. Den ersten Saisonsieg feierte der 1. FC Nürnberg vor Wochenfrist gegen den VfL Osnabrück (3:2). Wiesbaden gewann das letzte Spiel gegen den Karlsruher SC mit 1:0 und liegt mit sieben Punkten weit oben in der Tabelle.