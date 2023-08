2. Liga: Drei Platzverweise in Nürnberg - FCM holt Punkt

Der 1. FC Magdeburg hat am vierten Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga einen Punkt beim FC St. Pauli geholt. Beide Teams trennten sich vor 29.546 Fans im ausverkauften Millerntor-Stadion am Sonntag torlos. Beim 2:1 (0:0) zwischen dem 1. FC Nürnberg und Aufsteiger SV Wehen Wiesbaden gab es drei Platzverweise.

Schon in der elften Minuten musste der Club mit zehn Mann auskommen. Abwehrspieler Ahmet Gürleyen sah nach einer nach einer Notbremse gegen Ivan Prtajin die Rote Karte. Gürleyen hatte seinen Gegenspieler durch Trikotzupfen zu Fall gebracht. In der 40. Minute war allerdings aufgrund der Gelb-Roten Karte gegen Wehens Hyunju Lee wegen Foulspiels wieder zahlenmäßiger Gleichstand hergestellt. In der 85. Minute sah Gästespieler Martin Angha ebenfalls Gelb-Rot.