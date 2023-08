2. Liga: Eintracht Braunschweig – FC Schalke 04, 1:0 (1:0)

Durch einen Rechtsschuss von Fabio Kaufmann gelang Braunschweig das Führungstor. Zur Pause wusste Eintracht Braunschweig eine hauchdünne Führung auf der Habenseite. S04 kehrte stark verändert aus der Kabine zurück. Statt Paul Seguin, Niklas Tauer und Lino Tempelmann standen jetzt Dominick Drexler, Henning Matriciani und Assan Ouédraogo auf dem Platz. Gleich drei Wechsel nahm Braunschweig in der 63. Minute vor. Kaufmann, Jan-Hendrik Marx und Jannis Nikolaou verließen das Feld für Rayan Philippe, Marvin Rittmüller und Danilo Wiebe. Ärgerlich: Noch in der Nachspielzeit kassierte Brian Behrendt von Eintracht Braunschweig die Gelb-Rote Karte (97.). Nach der Rückkehr aus der Kabine fielen keine weiteren Tore; so reichte Braunschweig der 1:0-Halbzeitstand für den dreifachen Punktgewinn.