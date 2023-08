2. Liga: FC Hansa Rostock – Hannover 96, 1:2 (0:1)

Phil Neumann traf per Rechtsschuss zur 1:0-Führung für Hannover (22.). Rostock war gewillt auszugleichen. Bis zum Seitenwechsel sprang jedoch nichts Zählbares mehr heraus. Neumann lenkte den Ball ins eigene Tor und bescherte der Heimmannschaft den 1:1-Ausgleich (58.). In der 65. Minute stellte FC Hansa Rostock personell um: Per Doppelwechsel kamen Juan José Perea und Sebastian Vasiliadis auf den Platz und ersetzten Kai Pröger und Dennis Dressel. Ein später Treffer von Cedric Teuchert, der in der Schlussphase erfolgreich war (87.), bedeutete die Führung für Hannover 96. Am Ende hieß es für die Gäste: drei Punkte auf des Gegners Platz durch einen Auswärtserfolg bei der Hansa.