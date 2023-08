2. Liga: FC Schalke 04 – 1. FC Kaiserslautern, 3:0 (1:0)

Der 1. FC Kaiserslautern hat den Start ins neue Fußballjahr nach zwei Misserfolgen am Stück in den Sand gesetzt. Diesmal musste eine 0:3-Niederlage gegen den FC Schalke 04 verdaut werden.

Simon Terodde brachte S04 in der 13. Minute nach vorn. Der Unparteiische Harm Osmers schickte Andreas Luthe von FCK mit Rot zum Duschen (39.). Schalke führte zur Halbzeit knapp mit einem Tor Vorsprung. Bei der Heimmannschaft kam zu Beginn der zweiten Hälfte Paul Seguin für Assan Ouédraogo in die Partie. In Minute 57 der nächste Rückschlag für Lautern: Boris Tomiak sieht den zweiten gelben Karton. Wenig später kamen Aaron Opoku und Hendrick Zuck per Doppelwechsel für Kenny Redondo und Marlon Ritter auf Seiten des Gasts ins Match (62.). Kenan Karaman beförderte das Leder mit einem Linksschuss zum 2:0 zugunsten des FC Schalke 04 über die Linie (70.). Lasme stellte wenige Minuten vor dem Schlusspfiff mit rechts den Stand von 3:0 für S04 her (92.). Am Ende stand Schalke als Sieger da und behielt die drei Punkte verdient zu Hause.