2. Liga: FC Schalke 04 – Holstein Kiel, 0:2 (0:1)

Per Linksschuss traf Benedikt Pichler vor 60.403 Zuschauern zum 1:0 für die Störche. Ron Schallenberg von S04 bekam vom Schiedsrichter die Rote Karte zu sehen (39.) Kiel führte zur Halbzeit knapp mit einem Tor Vorsprung. In der Halbzeit nahm Schalke gleich zwei Wechsel vor. Fortan standen Yusuf Kabadayı und Joey Müller für Paul Seguin und Thomas Ouwejan auf dem Platz. Shuto Machino versenkte die Kugel mit dem rechten Fuß zum 2:0 für Holstein Kiel (59.). Wenig später kamen Timo Becker und Lewis Holtby per Doppelwechsel für Finn Porath und Steven Skrzybski auf Seiten des Gasts ins Match (63.). Schlussendlich reklamierten die Störche einen Sieg in der Fremde für sich und wiesen den FC Schalke 04 mit 2:0 in die Schranken.