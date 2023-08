2. Liga: FC St. Pauli – 1. FC Magdeburg, 0:0 (0:0)

Auf Tore warteten die Zuschauer der Partie zwischen St. Pauli und Magdeburg vergeblich. Am Ende stand es immer noch 0:0.

Die erste Halbzeit endete ohne ein zählbares Ereignis für beide Mannschaften. Beim 1. FC Magdeburg kam zu Beginn der zweiten Hälfte Luc Castaignos für Tatsuya Ito in die Partie. In der 83. Minute stellte der FC St. Pauli personell um: Per Doppelwechsel kamen Connor Metcalfe und Philipp Treu auf den Platz und ersetzten Oladapo Afolayan und Manolis Saliakas. Auch nach Wiederanpfiff tat sich nichts Entscheidendes auf dem Feld, sodass es schlussendlich hieß: Tore Fehlanzeige!