2. Liga: FC St. Pauli – Fortuna Düsseldorf, 0:0 (0:0)

Auf Tore warteten die Zuschauer der Partie zwischen dem FC St. Pauli und Fortuna Düsseldorf vergeblich. Am Ende stand es immer noch 0:0.

Der Unparteiische setzte mit dem Halbzeitpfiff dem torlosen Treiben auf dem Feld vorläufig ein Ende. In der 70. Minute stellte die Fortuna personell um: Per Doppelwechsel kamen Jona Niemiec und Vincent Vermeij auf den Platz und ersetzten Emmanuel Iyoha und Daniel Ginczek. St. Pauli bestritt die Schlussminuten der Begegnung ohne Karol Mets, der mit der Roten Karte hinausgestellt worden war (83.) Schließlich pfiff Daniel Schlager das Spiel ab und damit waren nach torloser erster Halbzeit auch im zweiten Teil keine Treffer zu bewundern. Die Teams trennten sich am Ende mit einer Nullnummer voneinander.