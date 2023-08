2. Liga: Fortuna Düsseldorf – Karlsruher SC (Freitag, 18:30 Uhr)

Am Freitag trifft Fortuna Düsseldorf auf den Karlsruher SC. Den ersten Saisonsieg feierte die Fortuna vor Wochenfrist gegen SV 07 Elversberg (5:0). Letzte Woche siegte Karlsruhe gegen Eintracht Braunschweig mit 2:0. Damit liegt der KSC mit vier Punkten jetzt im Tabellenmittelfeld.

Gegenwärtig rangieren die Gastgeber auf Platz zehn, haben also noch die Möglichkeit, in der Tabelle weiter vorzurücken. Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher einen Sieg ein.