2. Liga: Fortuna Düsseldorf – SC Paderborn 07, 1:2 (0:1)

Florent Muslija brachte die Fortuna in der fünften Minute per Rechtsschuss ins Hintertreffen. Zur Pause hatte der SCP eine hauchdünne Führung inne. Das 1:1 von Düsseldorf stellte Jordy de Wijs sicher (57.). Sirlord Conteh traf per Rechtsschuss zur 2:1-Führung für Paderborn (59.). Wenig später kamen Sebastian Klaas und Tobias Müller per Doppelwechsel für Muslija und David Kinsombi auf Seiten des Gasts ins Match (60.). In den 90 Minuten war der SC Paderborn 07 im gegnerischen Strafraum erfolgreicher als Fortuna Düsseldorf und fuhr somit einen 2:1-Sieg ein.