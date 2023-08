2. Liga: Hannover 96 – Hamburger SV, 0:1 (0:0)

Hannover 96 hatte am Samstag gegen den Hamburger SV mit 0:1 das Nachsehen und kassierte damit die erste Saisonniederlage.

Die erste Halbzeit endete ohne ein zählbares Ereignis für beide Mannschaften. Guilherme Ramos vom HSV bekam vom Unparteiischen die Rote Karte zu sehen (53.) Bakery Jatta brach für den Tabellenführer den Bann und markierte in der 69. Minute die Führung. Trotz Unterzahl war Hamburg in den 90 Minuten im gegnerischen Strafraum erfolgreicher als 96 und fuhr somit einen 1:0-Sieg ein.

Hannover belegt momentan mit fünf Punkten den neunten Tabellenplatz, das Torverhältnis ist mit 6:6 ausgeglichen. Am liebsten teilt die Heimmannschaft die Punkte. Aber gewinnen kann die Mannschaft definitiv auch, was sie in dieser Saison bisher einmal bewies.