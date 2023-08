2. Liga: Hertha BSC – SV Wehen Wiesbaden, 0:1 (0:0)

Die SV Wehen Wiesbaden hat sich gegen Hertha BSC mit 1:0 durchgesetzt und sich damit den ersten Sieg in der neuen Saison gesichert.

Torlos ging es nach dem Halbzeitpfiff in die Kabinen. In Durchgang zwei lief Martin Angha anstelle von Thijmen Goppel für Wiesbaden auf. Zum Seitenwechsel ersetzte Anderson Lucoqui von der Hertha seinen Teamkameraden Jeremy Dudziak. Bei der SV Wehen Wiesbaden kam Lasse Günther für Hyun-ju Lee ins Spiel und sollte fortan für neue Impulse sorgen (81.). Die Gäste brachen den Bann in der Nachspielzeit, als Günther das erste Tor des Spiels erzielte (92.). Letzten Endes holte Wiesbaden gegen Hertha BSC drei Zähler.