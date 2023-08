2. Liga: Karlsruher SC – Eintracht Braunschweig, 2:0 (1:0)

Per Rechtsschuss traf Leon Jensen vor 23.590 Zuschauern zum 1:0 für Karlsruhe. Jannis Nikolaou von Eintracht Braunschweig bekam vom Schiedsrichter die Rote Karte zu sehen (37.) Den Unterschied zwischen den beiden Mannschaften machte bis zur Pause lediglich ein Treffer aus, den der Karlsruher SC für sich beanspruchte. Bei Braunschweig kam zu Beginn der zweiten Hälfte Keita Endo für Jan-Hendrik Marx in die Partie. Fabian Schleusener beförderte das Leder mit einem Rechtsschuss zum 2:0 zugunsten des KSC über die Linie (67.). Gleich drei Wechsel nahm Eintracht Braunschweig in der 71. Minute vor. Fabio Kaufmann, Johan Gómez und Anthony Ujah verließen das Feld für Kaan Caliskaner, Saulo Decarli und Rayan Philippe. Wenig später kamen Tim Rossmann und Marco Thiede per Doppelwechsel für Schleusener und Sebastian Jung auf Seiten von Karlsruhe ins Match (76.). In den 90 Minuten waren die Gastgeber im gegnerischen Strafraum erfolgreicher als Braunschweig und fuhren somit einen 2:0-Sieg ein.