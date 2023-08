2. Liga: SV Wehen Wiesbaden – Karlsruher SC, 1:0 (1:0)

Per Rechtsschuss traf Hyun-ju Lee vor 10.626 Zuschauern zum 1:0 für Wiesbaden. Den Unterschied zwischen den beiden Mannschaften machte bis zur Pause lediglich ein Treffer aus, den der Gastgeber für sich beanspruchte. Beim Ligaprimus kam zu Beginn der zweiten Hälfte Nico Rieble für Lasse Günther in die Partie. In der 66. Minute stellte die SV Wehen Wiesbaden personell um: Per Doppelwechsel kamen Thijmen Goppel und Franko Kovačević auf den Platz und ersetzten Sascha Mockenhaupt und Kianz Froese. Schlussendlich pfiff Schiedsrichter Wolfgang Haslberger das Spiel ab, ohne dass Tore im zweiten Durchgang zu bejubeln waren. Wiesbaden brachte am Ende einen knappen Dreier unter Dach und Fach.