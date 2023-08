2:2 in Karlsruhe: Tore von Benes und Glatzel nicht genug

Die in der ersten Halbzeit dominierenden Badener waren vor 24.950 Zuschauern in der ausverkauften Arena durch Fabian Schleusener (14.) in Führung gegangen. Doch Benes per Freistoß (61.) sowie Glatzel (65.) drehten nicht unverdient die Partie zugunsten der Mannschaft von Trainer Tim Walter. Dann traf Siwsiwadse.