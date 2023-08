Befreiungsschlag der Hertha - Rostock an der Spitze

Hertha BSC hat in der 2. Fußball-Bundesliga furios den ersehnten Befreiungsschlag gelandet. Die Berliner bezwangen die SpVgg Greuther Fürth mit 5:0 (2:0) und holten damit die ersten Punkte der Saison. Auch Fortuna Düsseldorf fand mit einem souveränen 5:0 (3:0) bei Aufsteiger SV Elversberg zurück in die Erfolgsspur, die Rheinländer rücken mit sieben Punkten in die Spitzengruppe der Liga.