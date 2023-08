Düsseldorf lässt Elversberg keine Chance

Fortuna Düsseldorf hat in der 2. Fußball-Bundesliga zurück in die Erfolgsspur gefunden. Das Team von Trainer Daniel Thioune gewann beim Aufsteiger SV Elversberg souverän mit 5:0 (3:0) und holte nach zwei Spielen ohne Sieg wieder einen Dreier. Während die Rheinländer mit sieben Punkten in die Spitzengruppe der Liga rücken, bleiben die Saarländer mit nur einem Zähler im Keller. Der Neuling ist jetzt Schlusslicht.