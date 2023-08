Fortuna von Paderborn ausgekontert

Fortuna Düsseldorf hat in der 2. Fußball-Bundesliga gegen den SC Paderborn eine überraschende Heimniederlage hinnehmen müssen. Die Rheinländer unterlagen im Duell gegen die Ostwestfalen 1:2 (0:1). Zuvor waren die Düsseldorfer in zehn Heimpartien seit November 2022 ohne Heimpleite geblieben.

Schon in der fünften Minute hatte Florent Muslija die Gäste mit einem schönen Konter in Führung gebracht. David Kinsombi bediente Muslija mustergültig über die rechte Seite im Rücken der Abwehr der Düsseldorfer. Jory de Wijs (57.) erzielte per wuchtigem Kopfball den Ausgleich für die Rheinländer. Sirlord Conteh (59.) schloss einen weiteren Paderborner Konter mit dem 2:1 ab.