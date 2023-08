Hertha verliert erneut - Paderborn remis

Absteiger Hertha BSC steckt in der 2. Fußball-Bundesliga schon mächtig in Schwierigkeiten, auch der SC Paderborn muss weiter auf den ersten Sieg warten. Die Berliner verloren am zweiten Spieltag 0:1 (0:0) gegen Neuling SV Wehen Wiesbaden und bleiben damit in der neuen Saison punkt- wie torlos. Paderborn kam trotz des ersten Assists von Max Kruse nicht über ein 1:1 (0:0) gegen Aufsteiger VfL Osnabrück hinaus.