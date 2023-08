"Nicht überbewerten": Reis stört sich an Negativität

Bei Fußball-Zweitligist Schalke 04 wirkt vor dem Ligaspiel bei Eintracht Braunschweig am Sonntag (ab 13.30 Uhr im LIVETICKER) noch das verlorene Testspiel gegen die eigene U23 (2:4) am Dienstag nach. „Es tritt genau das ein, was ich vorher schon gesagt habe: dass das alte Schalke wieder erkennbar ist und sehr viel negativ gesehen wird“, sagte Schalke-Trainer Thomas Reis am Donnerstag.