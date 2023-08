Rostock schießt sich an die Spitze

Hansa Rostock hat am Samstag zunächst die Tabellenführung in der 2. Fußball-Bundesliga übernommen. Die Mecklenburger gewannen ihr Heimspiel zur vierten Runde gegen Aufsteiger VfL Osnabrück mit 2:1 (1:1) und schoben sich mit neun Punkten aufgrund der besseren Tordifferenz an Holstein Kiel (2:0 bei Schalke 04) vorbei.