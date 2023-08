Wieder 0:0: St. Pauli und Fortuna erneut torlos

Neue Saison, altes Ergebnis: Die Aufstiegskandidaten FC St. Pauli und Fortuna Düsseldorf haben sich am zweiten Zweitliga-Spieltag in einer unterhaltsamen Partie 0:0 getrennt. Vor 29.000 Zuschauern am Millerntor gab es trotz guter Chancen wie schon vor drei Monaten an gleicher Stelle aber keine Tore.