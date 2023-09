2. Bundesliga heute: Eintracht Braunschweig gegen 1. FC Nürnberg LIVE im TV, Live-Ticker & Livestream

Am heutigen Samstag um 13:00 Uhr empfängt Eintracht Braunschweig den 1. FC Nürnberg im Eintracht-Stadion. Die Gastgeber haben in der 2. Liga bisher fünf der sechs Heimspiele gegen den Club gewonnen und dabei 19 Tore erzielt – gegen kein anderes Team trafen die Niedersachsen zu Hause öfter. Allerdings hat Braunschweig saisonübergreifend nur eins der letzten neun Zweitligaspiele gewonnen und holte dabei nur fünf der 27 möglichen Punkte. Die Gäste aus Nürnberg stehen nach sechs Spielen bei acht Punkten und haben in den letzten beiden Partien nur einen Punkt geholt.

In den letzten sechs Spielen von Nürnberg haben beide Mannschaften mindestens einen Treffer erzielt. Auch in den letzten fünf Heimspielen von Braunschweig gegen Nürnberg fielen immer mindestens drei Tore. Die Statistik spricht also für ein torreiches Spiel. Nürnbergs Can Uzun ist mit vier erzielten Toren in dieser Zweitliga-Saison einer der jüngsten Spieler, die je so erfolgreich waren.

Der 1. FC Nürnberg ist eines von vier Teams, das in dieser Saison noch nicht zu Null gespielt hat. Allerdings erzielte der Club auch mehr als die Hälfte seiner Saisontore nach Standardsituationen. Eintracht Braunschweig hat in dieser Saison bisher die wenigsten Tore erzielt und traf in den ersten sechs Saisonspielen nur drei Mal. Beide Mannschaften haben in dieser Saison erst 69 Minuten in Führung gelegen und noch keinen Punkt nach einer Führung abgegeben.

Es bleibt abzuwarten, ob Eintracht Braunschweig gegen den 1. FC Nürnberg endlich wieder einen Sieg einfahren kann oder ob die Gäste ihre Serie von torreichen Spielen fortsetzen werden.

Wird Eintracht Braunschweig gegen 1. FC Nürnberg heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel ist nicht im Free-TV zu sehen.

2. Liga heute: Wo wird EBS gegen FCN im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann auf Sky und im Sky-Livestream verfolgt werden.

2. Bundesliga: Eintracht Braunschweig gegen 1. FC Nürnberg im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: Eintracht Braunschweig gegen 1. FC Nürnberg im Liveticker bei SPORT1

Möchten Sie auch andere 2. Bundesliga-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

Highlights im Free-TV und in Videoclips auf den digitalen SPORT1 Plattformen

SPORT1 bietet neben dem Topspiel im Free-TV eine umfangreiche Highlight-Berichterstattung zur 2. Bundesliga!

Die Highlights der Freitags- und Samstagsspiele sind an den Spieltagen 1 und 2 am Sonntagmorgen ab 9:30 Uhr in „Bundesliga Pur – 2. Bundesliga“ zu sehen, ab dem 3. Spieltag dann am Sonntagmorgen vor dem STAHLWERK Doppelpass in „Bundesliga Pur – 1. & 2. Bundesliga“ ab 08:30 Uhr.

Zudem können die Fans auf den digitalen Kanälen von SPORT1 an den Spieltagen jeweils ab Montag, 0:00 Uhr, on-demand alle Highlights des jeweiligen Spieltags in Videoclips erleben.

Die Highlight-Videos stehen den Fans anschließend bis zum Saisonende auf Abruf zur freien Verfügung.

