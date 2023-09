2. Bundesliga heute: Hertha BSC gegen FC St. Pauli LIVE im TV, Live-Ticker & Livestream

Am heutigen Samstagabend trifft Hertha BSC im heimischen Olympiastadion auf den FC St. Pauli. Die Berliner sind in den letzten sechs Spielen immer für mindestens drei Tore gut gewesen und wollen auch gegen die Kiezkicker offensiv agieren. Die letzte Begegnung zwischen beiden Mannschaften im Oktober 2016 endete mit einem 2:0-Sieg für Hertha BSC. Insgesamt haben die Berliner eine starke Heimbilanz gegen St. Pauli und verloren nur ein von elf Heimspielen gegen die Hamburger.

St. Paulis Marcel Hartel war am vergangenen Spieltag gegen Schalke 04 an allen drei Toren direkt beteiligt und ist damit der beste Scorer der Kiezkicker in dieser Saison. Allerdings hat Hertha BSC in den letzten sechs Spielen immer mindestens ein Tor in der ersten Halbzeit erzielt und wird versuchen, frühzeitig in Führung zu gehen. Der FC St. Pauli ist als einziges Team in dieser Zweitliga-Saison noch ungeschlagen und hat saisonübergreifend seit zwölf Spielen nicht mehr verloren. Die Berliner hingegen konnten zuletzt erstmals seit April 2022 zwei Pflichtspiele in Folge gewinnen.

In den letzten vier Zweitliga-Spielen hat Hertha BSC immer mindestens drei Tore erzielt und ist damit das offensivstärkste Team in diesem Zeitraum. Die Berliner haben in dieser Saison bereits neun Tore vor der Pause erzielt, was geteilter Ligahöchstwert ist. St. Pauli hingegen hat erst ein Gegentor in der ersten Halbzeit kassiert und geht als einziges Team in dieser Saison noch nie in Rückstand. Bei Hertha BSC wurden alle 15 Saisontore durch Sommerneuzugänge erzielt, während bei St. Pauli kein einziger Treffer von einem Sommer-Neuzugang stammt. Es bleibt abzuwarten, ob die Berliner ihre starke Heimbilanz gegen St. Pauli ausbauen können oder ob die Kiezkicker ihre Serie fortsetzen und auch auswärts ungeschlagen bleiben.

Wird Hertha BSC gegen FC St. Pauli heute im Free-TV übertragen?

Ja, das Spiel kann live auf unserem TV-Sender SPORT1 verfolgt werden.

2. Liga heute: Wo wird BSC gegen STP im TV & Stream übertragen?

Neben der Übertragung im Free-TV auf SPORT1, kann das auch Spiel im SPORT1-Livestream oder mit der SPORT1-App live verfolgt werden.

2. Bundesliga: Hertha BSC gegen FC St. Pauli im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: Hertha BSC gegen FC St. Pauli im Liveticker bei SPORT1

Möchten Sie auch andere 2. Bundesliga-Partien im Ticker verfolgen, können Sie in unserer Liveticker-Übersicht fündig werden.

Highlights im Free-TV und in Videoclips auf den digitalen SPORT1 Plattformen

SPORT1 bietet neben dem Topspiel im Free-TV eine umfangreiche Highlight-Berichterstattung zur 2. Bundesliga!

Die Highlights der Freitags- und Samstagsspiele sind an den Spieltagen 1 und 2 am Sonntagmorgen ab 9:30 Uhr in „Bundesliga Pur – 2. Bundesliga“ zu sehen, ab dem 3. Spieltag dann am Sonntagmorgen vor dem STAHLWERK Doppelpass in „Bundesliga Pur – 1. & 2. Bundesliga“ ab 08:30 Uhr.

Zudem können die Fans auf den digitalen Kanälen von SPORT1 an den Spieltagen jeweils ab Montag, 0:00 Uhr, on-demand alle Highlights des jeweiligen Spieltags in Videoclips erleben.

Die Highlight-Videos stehen den Fans anschließend bis zum Saisonende auf Abruf zur freien Verfügung.

