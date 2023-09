2. Liga: 1. FC Magdeburg – Hertha BSC, 6:4 (2:3)

Die 26.872 Zuschauer hatten sich kaum hingesetzt, da fiel auch schon der erste Treffer: Fabian Reese brachte Hertha BSC bereits in der zweiten Minute in Front. Lange währte die Freude des Gasts nicht, denn schon in der siebten Minute schoss Silas Gnaka den Ausgleichstreffer für den 1. FC Magdeburg. Marten Winkler traf per Linksschuss zur 2:1-Führung für die Hertha (22.). Das 2:2 von Magdeburg stellte Luca Schuler sicher (37.). Vor dem Seitenwechsel sorgte Haris Tabakovic mit seinem Treffer für eine kalte Dusche für den Gastgeber. Um den entscheidenden Deut besser war zur Pause Hertha BSC, sodass es mit einer dünnen Führung in die Kabine ging. In der Halbzeit nahm die Hertha gleich zwei Wechsel vor. Fortan standen Andreas Bouchalakis und Smail Prevljak für Jeremy Dudziak und Winkler auf dem Platz. Jason Ceka traf zum 3:3 zugunsten des 1. FC Magdeburg (49.). Sechs Minuten später ging Hertha BSC durch den zweiten Treffer von Tabakovic in Führung. Den Freudenjubel der Hertha machte Léon Bell Bell zunichte, als er kurz darauf den Ausgleich besorgte (58.). Mo El Hankouri traf per Rechtsschuss zur 5:4-Führung für Magdeburg (68.). Wenig später kamen Florian Niederlechner und Peter Pekarík per Doppelwechsel für Pal Dárdai und Michał Karbownik auf Seiten von Hertha BSC ins Match (71.). Schließlich sprang für den 1. FC Magdeburg gegen die Hertha ein Dreier heraus.