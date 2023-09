2. Liga: 1. FC Nürnberg – SpVgg Greuther Fürth, 1:1 (1:1)

Die 47.000 Zuschauer hatten sich kaum hingesetzt, da fiel auch schon der erste Treffer: Damian Michalski brachte die SpVgg bereits in der achten Minute in Front. Can Uzun sicherte dem Club nach 46 Minuten den Ausgleich durch einen Elfmeter. Zum Seitenwechsel hatte keine Mannschaft die Oberhand gewonnen. Unentschieden lautete der Zwischenstand. In der Pause stellte Nürnberg personell um: Per Doppelwechsel kamen Jens Castrop und Tim Handwerker auf den Platz und ersetzten Ali Loune und Nathaniel Brown. Auch in der zweiten Halbzeit gelang es den Gastgebern nicht, aus dem Heimvorteil Kapital zu schlagen. So blieb es auch nach weiteren 45 Minuten beim 1:1-Remis.